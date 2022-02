Covid Campania, 4.394 nuovi casi e 970 ricoveri

I tamponi effettuati sono stati 39.508, mentre il tasso di incidenza scende all’11,12 per cento

Sono 4.394 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 39.508 test eseguiti. Il tasso di incidenza scende all'11,12%, contro il 12,82 di ieri. Il bollettino dell'unità di crisi segnala 10 nuove vittime nelle ultime 48 ore, più due decessi dei giorni precedenti registrati solo ieri. Lieve aumento dei ricoveri in terapia intensiva, che sono 59 (+1), mentre l'occupazione dei posti letto in degenza cala significativamente a quota 911 (-71 rispetto a ieri).