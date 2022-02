Arsenale scoperto a Frattaminore vicino a depositi serbatoi del gas

I Carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno scoperto un arsenale durante alcuni controlli realizzati in sinergia con l'autorità giudiziaria e la Prefettura di Napoli a Frattaminore, a nord di Napoli. Durante le perquisizioni i militari hanno rinvenuto le armi custodite in una busta, in un terreno dove erano depositati serbatoi per il gas.

Le armi

Si tratta di una pistola revolver risultata rubata nel '98 nel comune di Taurianova, una semiautomatica Benelli, anche questa rubata negli anni 90, a Piombino. Una terza pistola, marca Glock con matricola abrasa. E ancora 6 caricatori pieni e 198 cartucce di vario calibro. Infine una bomba a mano M52 fabbricata decenni fa nella ex-Jugoslavia. Armi sulle quali sono in corso i necessari accertamenti balistici.