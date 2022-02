Napoli, spara alla sorella durante una lite: arrestato 38enne

F.N., 38enne napoletano con precedenti di polizia, ha sparato alla sorella ferendola ad un piede ed è stato arrestato: dovrà rispondere di porto e detenzione di arma clandestina e di lesioni aggravate.

La vicenda

Ieri sera gli agenti del commissariato Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti nel pronto soccorso dell'ospedale Villa Betania per la segnalazione di una donna con una ferita d'arma da fuoco a un piede. Poco dopo, il fratello della donna si è presentato al commissariato Ponticelli raccontando di averla ferita in seguito a una lite avvenuta per futili motivi e di aver nascosto l'arma a casa di un parente. I poliziotti, una volta entrati nell'appartamento indicato, hanno rinvenuto, in un'intercapedine ricavata nella controsoffittatura, una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa con 8 cartucce.