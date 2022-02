Incendio a Casavatore, morto il 42enne rimasto ustionato

E' morto questa mattina, a causa di complicazioni cliniche, il 42enne coinvolto insieme al padre nell'incendio divampato mercoledì 9 febbraio in una abitazione a Casavatore, in provincia di Napoli. L'uomo era stato ricoverato all'ospedale Cardarelli del capoluogo campano: inizialmente le sue condizioni non sembravano destare particolare preoccupazione, ma si sono aggravate col passare delle ore. La salma è stata restituita ai familiari.