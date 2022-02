Covid Campania, il bollettino: 6.592 casi. I ricoverati sono 1.320

Il tasso di incidenza è pari al 12,67%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 72 (-8) quelle negli altri reparti sono 1.248 (-22)

Secondo i dati del Bollettino dell'Unità di crisi della Regione, sono 6.592 i nuovi casi di Covid in Campania registrati nelle ultime ore a fronte di 51.993 test esaminati, il tasso di incidenza è pari al 12,67%. Diciassette i decessi nelle ultime 48 ore. Negli ospedali calano a 72 i posti letto occupati nelle terapie intensive (-8) e anche in degenza con 1.248 posti letto occupati (-22).