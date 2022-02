Covid Campania, il bollettino: 7.362 casi. I ricoverati sono 1.350

Migliora il dato dell'occupazione dei posti letto in degenza (1.270 in totale, meno 42 in un giorno) mentre rimane stabile quello delle intensive, a quota 80 (un paziente in più di ieri)

Sono 7.362 i nuovi casi di positività al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) in Campania, su 56.503 test esaminati. Il tasso di incidenza sale al 13,02%, esattamente un punto in più del 12,02% del bollettino di ieri.

Il bollettino

