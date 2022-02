Dopo tamponamento minaccia automobilista con pistola: arrestato

E' successo in via Foria a Napoli. E' stato arrestato per minacce, porto abusivo di arma e ricettazione

A seguito di un tamponamento un uomo ha estratto una pistola e ha minacciato un automobilista per poi fuggire in auto. E' successo ieri sera in via Foria, a Napoli. Il fuggitivo, un ragazzo di 24 anni, è stato intercettato dagli agenti del Commissariato San Ferdinando in via Marina e trovato in possesso di una "Beretta" calibro 7.65 con matricola cancellata. E' stato arrestato per minacce, porto abusivo di arma e ricettazione.