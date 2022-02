Mariglianella, rubano otto batterie da un ripetitore telefonico: presi

Due uomini in manette: a "tradirli" sono stati i sistemi gps installati all'interno delle batterie. La centrale operativa del 112, ricevuto l'alert per la merce rubata, ha localizzato le batterie

A Mariglianella, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno denunciato a piede libero per ricettazione due uomini, di 31 e 35 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Sono accusati di aver rubato a San Felice a Cancello - nei pressi di un ripetitore telefonico - otto batterie "tampone".

La ricostruzione dei fatti

A tradirli sono stati i sistemi gps installati all'interno delle batterie. La centrale operativa del 112, ricevuto l'alert per la merce rubata, ha localizzato le batterie a Mariglianella, in via Materdomini, all'interno di un laboratorio di elettronica al cui interno c'erano anche i due uomini. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.