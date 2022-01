Tentano di rapinarlo mentre fa rifornimento, ferito nel Napoletano

Un uomo di 42 anni è rimasto ferito in un tentativo di rapina ai suoi danni nei pressi di un distributore di carburanti di via Atellana a Crispano, dove stava facendo riferimento. Il 42enne, di Cardito, ha reagito e i rapinatori - secondo una prima ricostruzione - hanno aperto il fuoco. L’uomo è stato raggiunto da due colpi di pistola alla gamba sinistra. Medicato al pronto soccorso, è stato dimesso senza prognosi. Le indagini sono state avviate dai Carabinieri della compagnia di Casoria, che hanno raggiunto la vittima della tentata rapina all'ospedale di Frattamaggiore, dove era stato accompagnato per le cure.