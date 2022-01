Covid Campania, il bollettino: 5.062 casi. I ricoverati sono 1.480

I nuovi casi di Covid-19 registrati in Campania nelle ultime ore sono 5.062 su 42.979 tamponi, l'indice di contagio è all'11,77%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 89 (+1) quelle negli altri reparti sono 1.391 (-13). I decessi rilevati dall'Unità di crisi regionale sono invece 51, di cui 31 risalenti alle ultime 48 ore e 20 risalenti ai giorni precedenti e registrati in ritardo. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)