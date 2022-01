Non si ferma all’alt, arrestato dopo un inseguimento nel Napoletano

Un uomo di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri a Gragnano, nel Napoletano, al termine di un inseguimento. L'uomo era alla guida di un’auto che verso le 18 di ieri non si è fermata ad un posto di blocco dei militari, che lo hanno inseguito fino a Pimonte, chiedendo rinforzi alla centrale operativa.

L’inseguimento e la colluttazione

Durante l'inseguimento, il 33enne ha speronato più volte l’auto dei carabinieri. Poi, sulla Strada Statale per Agerola, ha abbandonato il proprio veicolo al centro della carreggiata e ha tentato di proseguire la fuga a piedi, ma è stato bloccato, dopo una colluttazione, da una pattuglia giunta di rinforzo da Castellammare di Stabia. Durante i successivi accertamenti, è emerso che l’uomo non aveva la patente e che l'auto da lui guidata non era assicurata. Inoltre, il 33enne aveva in tasca una dose di marijuana ed è stato quindi segnalato alla Prefettura quale consumatore di droghe. Due militari hanno riportato lievi ferite nella colluttazione.