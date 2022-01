Ruba cento chili di rame, donna denunciata nel Napoletano

La donna è entrata in un deposito edile del rione Principe a Qualiano e ha portato via in auto circa 100 chili di rame per un valore di circa 2 mila euro

I carabinieri di Qualiano (Napoli) hanno denunciato per furto una 26enne di origini rom residente nel campo nella zona ASI di Giugliano in Campania. La donna, poco prima, era entrata in un deposito edile del rione Principe a Qualiano e aveva portato via in auto circa 100 chili di rame per un valore di circa 2 mila euro. I militari sono intervenuti dopo la segnalazione del proprietario dell'area e hanno bloccato la donna, recuperato e restituito la refurtiva.