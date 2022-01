Covid Campania, il bollettino: 11.319 casi. I ricoverati sono 1.387

In Campania sono 11.319 i nuovi casi di positività al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) su 79.198 test esaminati (53.944 antigenici e 25.254 molecolari).

Il bollettino

Sono 32 i decessi nelle ultime 48 ore, tre deceduti in precedenza ma registrati ieri. Stabile anche la situazione negli ospedali: nelle terapie intensive sono 99 i posti letto occupati, meno uno rispetto a ieri. Nessuna variazione rispetto a ieri per i ricoveri in degenza con 1.387 posti letto occupati.