Napoli, due feriti alle gambe da colpi d'arma da fuoco

Due ragazzi sono stati feriti alle gambe da colpi d'arma da fuoco in zona Mergellina a Napoli. Sono in corso le indagini dei carabinieri per chiarire la dinamica dei ferimenti. Entrambi non sono in pericolo di vita.

La vicenda

Intorno alle sei di stamattina i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti presso il pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli dopo che a poca distanza l'uno dall'altro due giovani hanno chiesto di essere soccorsi perché feriti alle gambe da colpi d'arma da fuoco.

I due feriti

Uno dei due feriti ha 20 anni, è di Marano ed è incensurato. Ha riportato due ferite da colpo d'arma da fuoco, una per gamba. Sarebbe stato colpito nei pressi degli Chalet di Mergellina, lungo Via Caracciolo. È ricoverato ma non è in pericolo di vita. Il secondo è napoletano e ha 28 anni. Un proiettile l'ha raggiunto al piede destro. Anche lui era nei pressi degli chalet. È stato già dimesso con 10 giorni di prognosi. In corso accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Bagnoli per verificare se i due eventi siano legati e per chiarire la dinamica.