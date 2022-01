Pozzuoli, positivo al Covid viola la quarantena: denunciato

Lo scorso 6 gennaio era risultato positivo al Covid a seguito di un tampone molecolare ed era stato messo in quarantena domiciliare, ma i carabinieri lo hanno trovato mentre passeggiava per le strade di Pozzuoli (Napoli) e lo hanno denunciato. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) Continuano i controlli dei carabinieri tra Napoli e provincia per il rispetto delle norme anticontagio. Ieri i militari hanno controllato 723 Green pass di altrettanti pendolari ed ispezionato 46 attività commerciali, cinque le sanzioni emesse.