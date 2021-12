Afragola, 51enne ferito con un colpo di pistola alla gamba

L'uomo non è in pericolo di vita ed è stato dimesso dall'ospedale. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, sarebbe stato vittima di una rapina

Un uomo di 53 anni si è presentato ieri sera verso le 19:30 al pronto soccorso della clinica Villa dei fiori di Acerra, in provincia di Napoli, dopo essere stato ferito alla gamba destra con un colpo d'arma da fuoco ad Afragola. Il 51enne non è in pericolo di vita ed è stato già dimesso.

Il ferimento

Dai primi accertamenti, pare che l'uomo sia stato vittima di una rapina avvenuta poco prima ad Afragola da parte di ignoti. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della compagnia di Casoria e della stazione di Afragola per ricostruire l'esatta dinamica dell'evento.