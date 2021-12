Pianura, fuochi pirotecnici: 31 "cipolle" in auto, tre denunciati

Trasportavano in auto ordigni esplosivi e fuochi pirotecnici di tipo proibito, tre persone fermata dai carabinieri nel quartiere Pianura. I militari hanno controllato in via Torricelli un' auto con tre occupanti, tutti residenti ad Avellino. Sull' auto c' erano sei batterie da 100 colpi l'una, quattro rendini artigianali e 31 ordigni esplosivi del tipo detto "cipolla". Le 31 "cipolle" avevano un peso complessivo di tre chili e 400 grammi e sono state affidate agli artificieri del comando provinciale di Napoli.