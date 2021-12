Vendeva Green pass falsi, arrestato 26enne nel Napoletano

Un ragazzo di 26 anni residente nel Napoletano è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver venduto green pass falsi. Le indagini sono partite dagli agenti della polizia giudiziaria in servizio alla procura di Termini Imerese (Palermo), che hanno allertato i carabinieri di Gragnano (Napoli). A quanto ricostruito i clienti che volevano ottenere la certificazione verde illegalmente si rivolgevano a lui attraverso internet.

Le perquisizioni

I militari hanno eseguito una perquisizione a carico del 26enne trovando carte di identità false, banconote contraffatte, diverse migliaia di euro in contanti di vario taglio, carte di pagamento intestate ad altre persone, un computer e una stampante utilizzata per riprodurre le banconote. Mentre nel pc dell'indagato sono state trovate copie di green pass falsificate. Il giovane ausava un conto corrente postale intestato ad una persona inesistente e una sim telefonica intestata ad un extracomunitario. Ora è agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.