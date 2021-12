Torre del Greco, arrestato un 40enne per furto

Un 40enne di Portici (Napoli) è stato arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Torre Annunziata. L'uomo è stato messo ai domiciliari per un furto commesso a Torre del Greco.

I controlli

L'arresto è avvenuto nell'ambito di controlli dei carabinieri nel comune di Torre del Greco; durante l'operazione i militari, assieme a quelli del gruppo Tutela del Lavoro e del Nas partenopeo, hanno identificato 76 persone e ispezionato 30 veicoli. Un 43enne amministratore di un circo itinerante è stato sanzionato per violazioni alla normativa sul lavoro. Due dei quattro lavoratori impiegati erano irregolari e l'imprenditore è stato sanzionato anche per omessa visita medica e formazione dei dipendenti. Per lui una multa di oltre 11mila euro.