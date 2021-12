Napoli, in auto aveva sei bombe carta: arrestato 34enne

A Napoli i carabinieri hanno arrestato per detenzione e porto di ordigni esplosivi non convenzionali del tipo pirotecnici G.S., di 34 anni, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato fermato in Via Oreste Salomone, durante un posto di controllo.

Le perquisizioni

Nel corso della perquisizione i militari hanno rinvenuto nella sua auto sei "bombe carta" del peso complessivo di due chili. L'esplosione di questi ordigni - sottolineano gli investigatori - avrebbe potuto distruggere un furgone.