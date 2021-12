Maltempo Campania, frana in strada a Sorrento: senso unico alternato

Circolazione a senso unico alternato nel tratto collinare di Sorrento, nel Napoletano, di via Nastro Verde dove è franato terreno sottostante al manto stradale, portando via anche un pezzo di strada. A causare la frana le forti e incessanti piogge degli ultimi giorni. Terreno, fango, detriti e un pezzo del manto stradale si sono riversati nella scarpata. Gli uomini della Protezione civile e dell''Anas hanno transennato la zona che ricade nel percorso della Statale 145. (IL METEO IN CAMPANIA)