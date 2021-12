Covid, controlli della polizia Locale a Napoli: chiuso un locale

Controlli della Polizia Locale di Napoli nelle aree della "movida" per il rispetto del codice della strada e delle misure di prevenzione anti-Covid. Chiaia, Centro Storico, e Vomero, le zone interessate. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Le verifiche

Sono stati 35 i controlli eseguiti in bar, ristoranti e pizzerie. Il gestore di uno dei locali è stato denunciuato per oltraggio a pubblico ufficiale perché voleva sottrarsi ai controlli sul Green Pass e alle verifiche sull'impatto acustico derivante dalla diffusione di musica senza autorizzazione. L' uomo è stato anche multato.

In totale sono stati 414 i controlli anti-Covid, 16 per il mancato controllo del Green Pass e mancato uso della mascherina all'interno dei locali. Un locale in via Carducci è stato chiuso per mancato rispetto della normativa anti Covid.