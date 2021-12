Covid Campania, 1.531 casi su quasi 31mila tamponi

Aumentano i ricoveri in terapia intensiva e negli altri reparti ospedalieri. Il tasso di positività è pari al 4,21 per cento

Torna a salire, in Campania, il tasso di incidenza. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del bollettino dell'Unità di crisi regionale, sono 1.531 i casi positivi al Covid su 30.918 test esaminati. Se ieri il tasso di incidenza era pari al 4,21% ora risale al 4,95%. Due le persone decedute. Negli ospedali salgono sia i posti occupati nelle terapie intensive (29, più 6) sia quelli in degenza: sono 365 (più 14) (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).