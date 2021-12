Cinque auto incendiate in area parcheggio in provincia di Napoli

Cinque auto incendiate da ignoti sono andate completamente distrutte in un'area parcheggio del rione Gescal di Roccarainola, in provincia di Napoli. Il fatto si è verificato attorno alle 2 della scorsa notte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco.

A fuoco un Suv nella notte

Non solo. Perché all'una di notte i carabinieri sono intervenuti in via Battistello Caracciolo, nel quartiere napoletano dell'Avvocata, dopo la segnalazione dell'incendio di un'auto. Poco prima, infatti, ignoti avevano dato fuoco a un Suv lì parcheggiato di proprietà di un commerciante di origine cinese. Non si esclude alcuna pista