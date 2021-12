Torre Annunziata, con droga su scooter: arrestati

Vedendo i carabinieri, i due occupanti di uno scooter sono scappati prima di essere raggiunti dopo un inseguimento durato circa un chilometro. Trovati in possesso di droga, i due sono stati arrestati. L'episodio è accaduto a Torre Annunziata, in provincia di Napoli.

Gli arresti

I carabinieri li hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale due giovani, rispettivamente di 20 e 23 anni. Durante la fuga i due hanno provato a gettare via un involucro, poi recuperato, al cui interno sono stati trovati 23 grammi di marijuana del tipo ''amnesia'', pericolosa variante a effetto psicotropo potenziato. Poi è scattata anche una perquisizione presso le abitazioni degli arrestati e in casa di uno dei due sono stati trovati e sequestrati due proiettili calibro 6,35 browning. Le munizioni erano nascoste in uno scooter parcheggiato all'interno dell'abitazione. Per questo motivo il 23enne risponderà anche di detenzione abusiva di munizioni.