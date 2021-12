Napoli, due amiche No vax muoiono di Covid a pochi giorni di distanza

Entrambe sono decedute all'ospedale Cotugno. Avevano 54 e 71 anni. Vivevano nello stesso appartamento nel Napoletano e, secondo quanto riferito da chi le conosceva, erano convinte sostenitrici delle tesi No vax

Due amiche, Francesca e Cinzia, sono morte a distanza di alcuni giorni all’ospedale Cotugno di Napoli, stroncate dal Covid. Le due donne vivevano nello stesso appartamento nel Napoletano e, stando a quanto riferito da chi le conosceva, erano convinte sostenitrici delle tesi No vax. Secondo quanto riportato da Il Mattino, una volta risultate positive le due amiche avevano inizialmente provato a curarsi da sole. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Il decesso

Poi il peggioramento. Francesca, 71 anni, che soffriva anche di una precedente patologia connessa al diabete, è deceduta lo scorso 22 novembre. Cinzia, 54 anni, è invece morta sabato scorso: trasportata dall'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia al Cotugno di Napoli a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni, per lei non c'è stato nulla da fare.