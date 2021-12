Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le indagini, per chiarire la dinamica di quanto accaduto, sono in corso

Verso le 2 della scorsa notte in località Varcaturo di Giugliano, in provincia di Napoli, i carabinieri sono intervenuti in seguito all'esplosione di un ordigno che ha danneggiato la vetrata esterna di una sala scommesse. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le indagini, per chiarire la dinamica di quanto accaduto, sono in corso.