Covid Campania, il bollettino: 750 nuovi casi su 33.733 tamponi

In Campania sono 750 i casi di positività al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) su 33.733 test con un tasso di positività del 2,2% contro il 4,1% di ieri.

Il bollettino

Sono 14 le vittime, nove nelle ultime 48 ore e cinque in precedenza ma registrate ieri. Ventidue i ricoverati in terapia intensiva, 24 in più di ieri, mentre nei reparti di degenza sono 302 i pazienti contro i precedenti 289.