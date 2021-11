Covid Campania, il bollettino: 983 contagi su 30.170 tamponi

Nelle ultime ore in Campania sono 983 i casi di Covid-19 rilevati a fronte di 30.170 test effettuati, con una incidenza del 3,25%. I nuovi decessi sono tre. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 26 (+2) a fronte dei 656 disponibili, i posti letto di degenza disponibili sono 3.160, quelli occupati sono 293 (-5). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)