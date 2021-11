Scappano da posto di blocco e si scontrano con un’auto nel Napoletano

È quanto accaduto questa mattina lungo la strada Domitiana, nel comune di Giugliano in Campania. Il conducente della vettura è stato subito bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, riciclaggio e ricettazione, mentre l’altro fuggitivo è stato individuato nel campo rom di Qualiano e denunciato

Alla vista di un posto di blocco dei carabinieri sono scappati ma nella fuga, inseguiti dai militari, si sono scontrati con un'altra auto finendo fuori strada. È quanto accaduto questa mattina lungo la strada Domitiana, nel comune di Giugliano in Campania. Il conducente della vettura è stato subito bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, riciclaggio e ricettazione, mentre l’altro fuggitivo è stato individuato nel campo rom di Qualiano e denunciato.

La fuga e l’arresto

I due, entrambi rom, a bordo di un'auto di grossa cilindrata, dopo aver fatto una inversione alla vista dei carabinieri, hanno provato a fuggire per diversi chilometri. Durante l’inseguimento si sono sentiti anche dei colpi di arma da fuoco. L'arrestato è ora piantonato all'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania e non è in pericolo di vita. Il conducente dell’altra vettura è invece rimasto illeso. L'auto sulla quale viaggiavano i due malviventi è risultata rubata e portava delle targhe di un altro veicolo. All'interno del mezzo diversi attrezzi atti allo scasso. È stato tutto sequestrato.