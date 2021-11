Covid Campania, il bollettino: 871 contagi su 30.583 tamponi

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 21, quelle negli altri reparti sono 297, cinque in meno rispetto il giorno precedente

Nelle ultime ore in Campania si registrano 871 casi di Covid-19 su 30.583 test esaminati, l'indice di contagio è al 2,84%. Sette i decessi nelle ultime 48 ore, 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 21, quelle negli altri reparti sono 297, cinque in meno rispetto il giorno precedente.