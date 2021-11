Napoli, ancora disagi sulla linea 1 della metropolitana

Ancora una mattinata di disagi per gli utenti della linea 1 della metropolitana di Napoli. Dalle 7,50 la circolazione è stata limitata alla tratta Piscinola-'piazza Dante. E per tutti coloro che avrebbero dovuto raggiungere piazza Garibaldi, per andare alla stazione centrale per prendere un treno, non c'è altra alternativa che procedere a piedi da piazza Dante a piazza Garibaldi.

La situazione

Treni stracolmi con persone stipate fino all'inverosimile con buona pace di ogni precauzione di distanziamento anti Covid. Tante persone che hanno dovuto rinunciare a spostarsi pur essendo in possesso di un abbonamento.