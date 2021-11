Covid Campania, il bollettino: 780 casi su 23.143 test

Le terapie intensive occupate sono 18 (uno in più rispetto a ieri) mentre i ricoverati in degenza sono 266 (meno due)

Sono 780 i nuovi casi di positività al Covid in Campania su 23.143 test eseguiti.

Il bollettino

Il tasso di incidenza si attesta al 3,37%, in lieve rialzo rispetto al 3,15% di ieri e al di sopra della media nazionale. Il bollettino dell'Unità di crisi segnala una nuova vittima. Le terapie intensive occupate sono 18 (uno in più rispetto a ieri) mentre i ricoverati in degenza sono 266 (meno due).