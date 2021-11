Alla donna, già denunciata in passato, sono stati sequestrati nella sua abitazione sei chili di sigarette

Una donna di 59 anni è stata denunciata dai carabinieri a Camposano, in provincia di Napoli, per contrabbando di sigarette. Alla donna, già denunciata in passato, sono stati sequestrati nella sua abitazione sei chili di sigarette. I militari hanno accertato che la 59enne percepiva indebitamente il reddito di cittadinanza e l'hanno segnalata all'Inps.