Napoli, ragazza rapinata e trascinata con auto: fermato aggressore

La ragazza, finita al suolo dopo la fuga del rapinatore, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni

Le immagini delle telecamere di sorveglianza 'fotografano' l'intera scena. E il 22 ottobre scorso, alle 21:53, si vede un'auto arrivare in via Carlo De Marco, a Napoli. Scende un uomo a passo veloce. Si dirige verso una ragazza che ha appena fatto un acquisto presso un distributore automatico. Lui le strappa la borsa e la sposta verso terra. Lei lo insegue, si attacca alla portiera dell'auto e il rapinatore accelera trascinando la vittima per diversi metri.

Le indagini e il fermo

Gli agenti hanno dato esecuzione ad un decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica nei confronti di un uomo di 42 anni, gravemente indiziato per la rapina. La ragazza, finita al suolo dopo la fuga del rapinatore, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.