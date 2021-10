Napoli, sit-in studenti liceo Genovesi. Filippone: “Vi ascolto”

Gli alunni dell’istituto si sono radunati davanti palazzo San Giacomo per sollecitare la riapertura della succursale. “Apriremo canali diretti di confronto con voi studenti ma vi prego di tornare in aula. Il Covid ha già rubato troppo tempo alla vostra formazione”, le parole della neo vicesindaco e assessore alla Scuola

Gli studenti del liceo Genovesi di Napoli si sono radunati questa mattina davanti palazzo San Giacomo per sollecitare la riapertura della succursale dell’istituto del centro cittadino. A rassicurarli sull’impegno dell’amministrazione comunale è stata la neo vicesindaco e assessore alla Scuola, Mia Filippone, scesa in piazza tra i ragazzi. "Apriremo canali diretti di confronto con voi studenti ma vi prego di tornare in aula. Il Covid ha già rubato troppo tempo alla vostra formazione e tutti dobbiamo impegnarci per recuperare quanto perso”, ha detto al megafono rivolta ai giovani che presenti al sit-in.

Le parole di Filippone

"Ci siamo insediati solo da pochi giorni, ma vi assicuro che la scuola e non solo per quello che mi riguarda è tra le priorità di questa nuova giunta. Conosco la vostra scuola e so quanto sia sempre stata un punto di riferimento per gli istituti cittadini”, ha aggiunto Filippone, in passato dirigente scolastica proprio del liceo Genovesi. “Giusto protestare ma vi prego di tornare a scuola. Per voi le porte saranno sempre aperte ma non ci possiamo permettere di sottrarre neanche un'ora alla vostra formazione”, ha concluso tra gli applausi degli studenti, che hanno apprezzato il suo intervento.