Covid Campania, il bollettino: 467 contagi su 20.903 tamponi

Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania, sono 467 i casi di Covid-19 registrati nelle ultime ore su 20.902 test effettuati, il tasso di incidenza è al 2,23%. Nella regione si registra un nuovo decesso. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 20, quelle negli altri reparti sono 172.