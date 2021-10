Torre Annunziata, droga: tre persone arrestate in controlli

In manette marito e moglie di 35 e 33 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine. I carabinieri hanno perquisito l'abitazione dove l'uomo era sottoposto agli arresti domiciliari e hanno rinvenuto e sequestrato 16 grammi di marijuana già suddivisa in dosi. Arrestato anche un 29enne

Tre persone arrestate per droga, stupefacente sequestrato e sanzioni per il possesso di prodotti ittici potenzialmente pericolosi per la salute. È il bilancio di un servizio ad '''alto impatto'' svolto nel rione Provolera a Torre Annunziata, nel Napoletano, dai carabinieri insieme agli uomini della Capitaneria di Porto.

I controlli

Durante le operazione nel quartiere, i carabinieri hanno arrestato marito e moglie di 35 e 33 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine. I carabinieri hanno perquisito l'abitazione dove l'uomo era sottoposto agli arresti domiciliari e hanno rinvenuto e sequestrato 16 grammi di marijuana già suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. In manette è finito anche un 29enne, anch'egli già noto alle forze dell'ordine. Nella sua abitazione trovati quasi 20 grammi di marijuana nascosti in un barattolo per le conserve, insieme a 2.555 euro in contanti dei quali ha tentato inutilmente di disfarsi gettandoli dalla finestra. Non aveva messo in conto che, appostati sotto casa, ci fossero altri carabinieri che hanno notato la scena e recuperato il barattolo. Nella cucina del giovane, infine, sono stati rinvenuti e sequestrati altri 15 grammi di cocaina e un bilancino di precisione.