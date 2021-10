Tra Caserta e Napoli creano mercato illecito energia e gas, 14 misure

Avrebbero creato un "mercato illecito" parallelo a quello dei fornitori di energia elettrica e di gas nazionali, mediante un'organizzazione imprenditoriale in grado di gestire le varie fasi, dalla manomissione dei contatori per rubare l'energia o il gas alla riscossione dei canoni mensili per il "servizio" erogato; provocando così danni per oltre tre milioni di euro alle società fornitrici, tra cui Enel e Italgas.

Le accuse

Questa è l'accusa a carico di 14 persone residenti tra il Casertano e il Napoletano cui i carabinieri hanno notificato le misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Nola. Agli indagati sono contestati a vario titolo l'associazione a delinquere finalizzata alle truffe e ai furti aggravati. In particolare due 60enni sono finiti in carcere perché ritenuti i capi del gruppo, un dipendente della società Italgas spa agli arresti domiciliari mentre per altri undici indagati, tra cui un addetto 62enne della società Enel spa, sei procacciatori di clienti e quattro collaboratori fidati dei capi, è stato disposto l'obbligo di dimora. I carabinieri hanno sequestrato beni e denaro agli indagati per un importo di 462mila euro.

Le indagini

Le indagini si sono sviluppate tramite intercettazioni ambientali e telefoniche effettuate dai carabinieri, ma anche con il supporto di tecnici Enel e Italgas. Ed è emersa l'esistenza di un vero e proprio mercato illecito che faceva concorrenza a quello legale: il gruppo criminale si occupava di manomettere i contatori, alterare i cronografi, installare il radiocomando per l'interruzione comandata delle "fasi", fare le volture per i cambi di intestazione con l'utilizzo di prestanome ma anche di persone ignare, intascare i canoni dai clienti.