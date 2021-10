Pompei, ragazzo accoltellato da 16enne a festa studentesca: è grave

Un 19enne originario di Agerola (Napoli) è stato accoltellato da un ragazzo di 16 anni, riportando ferite al polmone e all'arteria femorale, a seguito di una lite durante una festa per studenti a Pompei (Napoli). Poche ore dopo l'aggressione, il responsabile si è spontaneamente presentato nel commissariato di polizia di Stato a Pompei, insieme con il padre e il suo avvocato. Il minorenne è accusato di tentato omicidio, ed ora è nel Centro per minorenni ai Colli Aminei di Napoli, in attesa della convalida del provvedimento di fermo, eseguito dagli agenti del commissariato di Polizia di Pompei e disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli. Sull'identità dei due giovani c'è riserbo.

L'aggressione

A condurre le indagini la squadra investigativa del commissariato di polizia di Pompei sotto il coordinamento della Procura della Repubblica dei Minori. Il fatto è avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 ottobre presso un locale di Pompei dove era in corso una festa organizzata da studenti degli istituti superiori. Le indagini hanno permesso di raccogliere varie testimonianze ed elementi di prova a carico del giovane che avrebbe accoltellato lai vittima per futili motivi. Il diciannovenne è tuttora in prognosi riservata a seguito del perforamento di un polmone e di un'arteria femorale.