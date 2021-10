Covid Campania, 245 casi su quasi 16mila tamponi

Il tasso di incidenza è dell’1,53 per cento. I posti letto occupati in terapia intensiva sono 12, quelli negli altri reparti 179

Sono 245 i pazienti risultati al Covid nelle ultime 24 ore in Campania a fronte di 15.914 test eseguito. Il tasso di incidenza è dunque dell’1.53%, sostanzialmente stabile rispetto a ieri quando era dell'1,6%. I deceduti sono due. I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656; 12 quelli occupati. I posti letto di degenza occupati: 179 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).