Volla, a scuola con coltello e "storditore": 14enne denunciato

Quando i carabinieri lo hanno sottoposto a controlli gli hanno trovato addosso un coltello a serramanico e una torcia con funzioni di "storditore" elettrico: è stato riaffidato ai genitori il giovane di 14 anni perquisito dai militari davanti a una scuola di Volla, in provincia di Napoli.

La vicenda

Il ragazzo, sottoposto a perquisizione in via Dante Alighieri davanti alla istituto scolastico "Matilde Serao", è stato denunciato per porto abusivo d'armi e affidato ai genitori. Coltello e "storditore" sono stati sequestrati. I carabinieri, che non escludono alcuna ipotesi tra le quali figura anche il bullismo, sono al lavoro per scoprire perché il ragazzo andasse in giro armato.