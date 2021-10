Maltempo Campania, allerta gialla: domani previsti vento e temporali

Allerta meteo gialla per La protezione civile della Regione Campania informa che la perturbazione attualmente in atto sulla Liguria, secondo l'evoluzione prevista dai modelli matematici, transiterà lungo la fascia tirrenica per raggiungere la Campania a partire dalle prime ore di domani (LE PREVISIONI IN ITALIA - PREVISIONI METEO A NAPOLI E IN CAMPANIA - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL METEO). Si tratta di un sistema frontale che potrà portare "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale", anche intensi. Un quadro meteo associato anche a possibili raffiche di vento nei temporali (IL MALTEMPO IN PIEMONTE).

Le zone a rischio

L’ente ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo con rischio idrogeologico localizzato valevole a partire dalle 6 di domani mattina e fino alle 6 di mercoledì sulle seguenti zone: 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele); 6 (Piana Sele e Alto Cilento); 8 (Basso Cilento). La perturbazione raggiungerà prima i quadranti settentrionali della Campania per poi scendere a Sud.