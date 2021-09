Non si fermano ad alt, inseguimento su lungomare a Napoli: due arresti

Il passeggero, perquisito, è stato trovato in possesso di un coltello da sub di 26 centimetri. Sono in corso indagini sulla vicenda

Due persone sono state arrestate questa mattina a Napoli al termine di un inseguimento sul lungomare, partito dopo che i motociclisti dei Carabinieri hanno intimato l'alt a un suv in transito su via Caracciolo. E' successo intorno alle 8:30: il conducente, già noto alle forze dell'ordine e senza patente, anziché fermarsi ha svoltato a forte velocità e in controsenso su piazza Vittoria - via Chiatamone e ha urtato un palo della segnaletica stradale.

L'arresto

I due hanno tentato di proseguire la corsa nonostante il pneumatico forato ma alla fine hanno abbandonato il veicolo e si sono dati alla fuga a piedi. Il passeggero è stato subito bloccato mentre sono state diramante le ricerche per il conducente. L'uomo è stato rintracciato poco dopo in piazza Bovio, a bordo di un autobus di linea. I Carabinieri sono entrati nel pullman e lo hanno arrestato. Il passeggero, perquisito, è stato trovato in possesso di un coltello da sub di 26 centimetri. Sono in corso indagini sulla vicenda.