Ragazzo di 18 anni ferito a colpi di arma da fuoco a Volla: è grave

Il giovane è stato raggiunto da tre proiettili mentre si trovava in auto con un amico di 16 anni in via Casa dell'acqua

Un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito in un agguato a Volla nel Napoletano ed è ora ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale del Mare di Napoli. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Torre del Greco, che indagano sull'episodio, il ragazzo è stato raggiunto da tre proiettili mentre si trovava in auto con un amico di 16 anni in via Casa dell'acqua. La vettura dei due giovani è stata affiancata da ignoti che poi hanno esploso contro il 18enne alcuni colpi di arma da fuoco. I proiettili hanno raggiunto il ragazzo al braccio sinistro, all'addome e allo sterno. Portato in ospedale da un'ambulanza del 118, non sarebbe in pericolo di vita.