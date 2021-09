Covid Campania, il bollettino: 410 nuovi casi su 17.029 tamponi

In terapia intensiva ci sono 21 persone contro le 23 di ieri mentre sono 351 quelle nei reparti di degenza ordinaria, due in meno

In Campania sono 410 i casi di positività al Covid su un totale di 17.029 tamponi esaminati con un tasso di incidenza del 2,40%, inferiorerispetto al 2,83 di ieri.

Il bollettino

In terapia intensiva ci sono 21 persone contro le 23 di ieri mentre sono 351 quelle nei reparti di degenza ordinaria, due in meno rispetto alle precedenti 353. Sei i morti nelle ultime 48 ore, più altri tre in precedenza ma registrati solo ieri.