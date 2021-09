Aggredisce genitori per soldi, 49enne arrestato a S. Giorgio a Cremano

L'uomo, con precedenti specifici, è accusato di maltrattamenti in famiglia, estorsione aggravata e resistenza a pubblico ufficiale

Un 49enne è stato arrestato a San Giorgio a Cremano (Napoli) dopo aver aggredito i genitori e gli agenti di Polizia intervenuti sul posto. L'uomo con precedenti specifici è accusato di maltrattamenti in famiglia, estorsione aggravata e per resistenza a pubblico ufficiale.

L'aggressione

A seguito di una segnalazione, gli agenti del locale commissariato sono intervenuti in piazza Giordano Bruno per una lite familiare. Giunti sul posto, hanno trovato un uomo in stato di agitazione che si è scagliato contro di loro colpendoli con calci e pugni. Il 49enne è stato bloccato.

I due anziani hanno riferito agli agenti di essere stati aggrediti dal figlio il quale aveva chiesto loro dei soldi minacciandoli e aggredendoli con un paio di forbici. Gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato un coltello a serramanico con la lama della lunghezza di 5 cm.