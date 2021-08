Covid in Campania, bollettino: 471 positivi su 20.996 tamponi

Nelle ultime 24 ore in Campania sono risultate positive al Covid 471 persone a fronte di 20.996 tamponi effettuati. I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656 mentre quelli occupati sono 23. I posti letto di degenza disponibili sono 3.160 e 379 quelli occupati. In Campania aumenta il numero delle persone in terapia intensiva - si passa dai 18 di ieri ai 23 di oggi - e di quelle ricoverate nei reparti ordinari (oggi 379 contro i 366 precedenti). I dati del bollettino della Regione evidenziano un calo del tasso di positività, passando da 3,57% a 2,24. Dodici le nuove vittime, tre quelle delle ultime 48 ore, 9 in precedenza ma registrate ieri. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)