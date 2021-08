Stalking: evade da domiciliari e aggredisce la ex, arrestato 59enne

L'uomo era agli arresti domiciliari per atti persecutori nei confronti della sua ex compagna

Un uomo di 59 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Bacoli (Napoli) per evasione, atti persecutori e lesioni personali. L'uomo era agli arresti domiciliari per atti persecutori nei confronti della sua ex compagna ed è evaso per raggiungere l'abitazione della donna. Qui, sul pianerottolo, ha aggredito la vittima con calci e pugni e poi è fuggito.

L'arresto

Intervenuti dopo l'allarme lanciato dalla donna, i militari hanno chiamato il 118 e si sono messi alla ricerca del 59enne. L'uomo, tornato nella propria abitazione, è stato bloccato ed arrestato.

La vittima è stata medicata presso l'ospedale "Santa Maria delle Grazie" di Pozzuoli e ha ricevuto una prognosi di 7 giorni. I carabinieri l'hanno messa in contatto con il centro anti-violenza del territorio per l'assistenza psicologica.