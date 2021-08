Covid Campania, 576 casi su oltre 14mila tamponi

Lievissima flessione del tasso di incidenza in Campania, con un rapporto del 4,02 per cento. Invriato il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva

Lievissima flessione del tasso di incidenza Covid in Campania, dove si registrano 576 nuovi positivi su 14.304 test: un rapporto del 4,02% rispetto al 4,29 di ieri. Il bollettino odierno dell'Unità di crisi segnala anche cinque nuove vittime (una nelle ultime 48 ore, quattro risalenti ai giorni precedenti). Resta invariato il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva (21) mentre quello delle degenze scende a 350 (-11)